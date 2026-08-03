Fahrgast bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe: SEK-Einsatz in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Ein Mann, der einen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst.

Ein Spezialkommando rückte zu der Wohnung des Tatverdächtigen aus. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Wie die Polizei nun mitteilte, fuhr der Taxifahrer den 23-Jährigen am Samstagmorgen von Stuttgart nach Ludwigsburg.

Dort sei der Fahrgast in der Fellbacher Straße im Stadtteil Oßweil ausgestiegen, ohne zu bezahlen. Der 34 Jahre alte Taxifahrer habe den Mann verfolgt, bis dieser in einem Wohnhaus verschwand.

Wenig später sei der 23-Jährige wieder nach draußen gekommen und habe den Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Der 34-Jährige flüchtete und wählte gegen 6.50 Uhr den Notruf.

Mehrere Streifenwagen umstellten daraufhin das Wohnhaus, wie es hieß. Ein Spezialkommando verschaffte sich Zugang zu der Wohnung des 23-Jährigen und nahm ihn fest.