Welpen-Schock bei Verkehrskontrolle: Polizei macht brisante Entdeckung auf der Rückbank

Dannstadt-Schauernheim - Bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 in Rheinland-Pfalz haben Polizeibeamte gleich mehrere Verstöße festgestellt. Als die Beamten mehrere Hundewelpen entdeckten, leiteten sie umgehend weitere Maßnahmen ein.

Auf der A61 bei Dannstadt-Schauernheim wurden am Sonntag drei Hundewelpen sichergestellt. © Montage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe von Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis), einen VW mit französischem Kennzeichen.

Am Steuer saß eine 29-jährige Frau aus Frankreich. Sie erklärte den Einsatzkräften, von Rumänien nach Frankreich unterwegs zu sein.

Bei der Kontrolle fiel den Polizisten zunächst auf, dass sich auf der Rückbank zwei Kinder ohne jegliche Sicherung befanden.

Außerdem entdeckten sie dort drei ungesicherte Hundewelpen, die nach erster Einschätzung erst wenige Wochen alt waren. Einen Heimtierausweis für die Tiere konnte die Fahrerin nicht vorlegen.

Auch Angaben zu Rasse oder Alter der Welpen konnte sie nicht machen. Zudem stellten die Beamten fest, dass weder Hundefutter noch Wasser für die Tiere mitgeführt wurden.