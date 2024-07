Waghalsige Flucht im Erzgebirge: Simson-Fahrer vorläufig festgenommen

Der hintere Reifen der blauen Simson war fast komplett abgefahren. © Polizei

In Zwönitz fand am vergangenen Samstag ein Simson-Treffen statt.

"Da erfahrungsgemäß bei derartigen Fahrzeugtreffen immer wieder auch Teilnehmer auffallen, die mit modifizierten Kleinkrafträdern anreisen, lag der Fokus der Polizisten insbesondere auf unzulässige Veränderungen an den Simson-Mopeds", teilte die Polizei am Montag mit.

Am Nachmittag fiel einem Polizisten auf der Niederzwönitzer Straße eine blaue Simson S51 auf, die offenbar zu schnell unterwegs war.

Allerdings entzog sich der Fahrer einer Kontrolle, er fuhr schneller, als er das Polizeimotorrad sah.

Trotz Blaulicht und mehrfachen Anhaltsignalen hielt der Simson-Fahrer nicht an. "Dabei raste der Flüchtige unter anderem über Privatwege, fuhr in der Stollberger Straße über einen schmalen Behelfsgehweg der dortigen Baustelle, überholte verkehrswidrig und rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer, zwang einen Motorradfahrer im Gegenverkehr zum Ausweichen und beschleunigte seine Simson auf der S258 in Richtung Scheibenberg auf über 100 km/h", heißt es weiter.

Doch nach mehreren Minuten, in denen es fast noch einen Unfall gegeben hätte, gab der Mopedfahrer in der Niederzwönitzer Straße an einer Kirche auf. Der Polizist nahm den Jugendlichen vorläufig fest, um eine weitere Flucht zu verhindern.