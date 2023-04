Wanderer findet Leiche im Wald: Handelt es sich um einen seit Juli 2021 vermissten Mann?

Meiningen - Ein Wanderer hat am Freitagmittag in Meiningen ( Landkreis Schmalkalden-Meiningen ) einen Leichnam entdeckt.

Die Kripo versucht die Identität des Toten herauszufinden. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der Wanderer hatte die tote Person in einem Waldstück in Meiningen-Dreißigacker gefunden. Laut Polizeiangaben befand sich der Leichnam in einem skelettierten Zustand.

Wie die Beamten weiter erklärten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 58-Jährigen, der seit Juli 2021 vermisst wird.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun zu den Todesumständen.