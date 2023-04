24.04.2023 16:01 Wanderer findet Leiche in Waldstück: Es ist tatsächlich der seit Juli 2021 vermisste Mann

Am 14. April entdeckte ein Wanderer in einem Waldstück in Meininger-Dreißigacker einen Leichnam. Nun liegen die Untersuchungsergebnisse vor.

Von Christian Rüdiger

Meiningen - Am 14. April entdeckte ein Wanderer in einem Waldstück in Meininger-Dreißigacker einen Leichnam. Nun liegen die Untersuchungsergebnisse vor. Die Untersuchungen an dem gefundenen Leichnam sind abgeschlossen. (Symbolfoto) © 123RF/andrei310 Durch die Obduktion konnte bestätigt werden, dass es sich bei dem Fund um einen seit Juli 2021 vermissten 58-Jährigen aus Meiningen handelt, erklärte die Polizei am Montagmorgen. Als der Wanderer den Leichnam Mitte April entdeckte, befand sich dieser in einem skelettierten Zustand. Neben den sterblichen Überresten des Mannes entdeckten die Ermittler vor Ort eine seit dem Verschwinden fehlende Pistole. Weiterhin konnten Knochenreste eines Hundes sowie die Leine samt Geschirr des Vierbeines gefunden werden. Laut den Ermittlern liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da es sich zuvor aber um einen öffentlichen Vermisstenfall handelte, hat die Redaktion sich dazu entschieden, den Fall doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

