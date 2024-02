War der Fahrer betrunken? 23-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall in Velbert

Velbert - Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Velbert bei Essen ist am frühen Samstagmorgen ein 23-Jähriger ums Leben gekommen.

Die Polizei vermutet, dass der 21-jährige Fahrer aufgrund von Alkohol die Kontrolle über seinen VW Passat verloren hat (Symbolbild). © Robert Michael/dpa

Nach Polizeiangaben war der Unfallwagen auf der Vogteier Straße gegen 3.40 Uhr gegen eine Verkehrsinsel geprallt, nachdem der 21-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen VW Passat verloren hatte.

Im Anschluss wurde der Wagen gegen eine Leitplanke und danach gegen ein Brückengeländer geschleudert.

Dabei sei laut Polizei die rechte Seite des Fahrzeugs aufgerissen und der 23-jährige Insasse tödlich verletzt worden.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein 22-Jähriger, der ebenfalls als Beifahrer in dem Auto saß, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.