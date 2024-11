War es das wert? Seniorenheim-Diebe machen lächerliche Mini-Beute!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Kriminelle in ein Seniorenheim in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ein. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Laut einem entsprechenden Polizeibericht war es den Dieben gelungen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Verwaltungstrakt des Seniorenheims in der Enser Straße einzudringen.

Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Gebäude.

Mit dem Gelingen war es das dann aber auch, denn so richtig Beute machten die Kriminellen nicht gerade.

Zwar durchwühlten sie die Büroräume des Seniorenheims, brachen dabei sogar Schränke auf, doch letztlich konnten sie nur magere 20 Euro Bargeld klauen.

Wie hoch indes der gesamte Sachschaden ist, sei noch unklar.