War es wieder Blue Punisher? Gemeinde nach Tod eines 15-Jährigen "zutiefst bestürzt"

In Zingst ist eine Trauerstelle errichtet worden. © Stefan Sauer/dpa

"Wir sind alle zutiefst bestürzt, traurig und fassungslos, seit wir erfahren haben, dass ein 15-Jähriger aus unserer Mitte nach medizinischem Notfall verstorben ist", teilte der Zingster Bürgermeister Christian Zornow mit.

Der Jugendliche war am Wochenende gestorben. Erste Zeugenaussagen wiesen laut Polizei auf einen möglichen Drogenkonsum hin. "Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei der Familie, den Freunden, Mitschülern und Lehrkräften", erklärte Zornow.

Eltern mit Kindern an der dortigen Schule seien informiert worden. Das Kriseninterventionsteam des Landkreises und Schulpsychologen leisteten Trauerarbeit vor Ort. "Zingst steht in diesen schweren Stunden eng zusammen."

Das örtliche Schüler- und Jugendzentrum diene als Anlaufstelle, biete Hilfe an und stelle Kontakt zu Hilfeeinrichtungen her.

In Zingst haben Menschen in einem Pavillon unter anderem Blumen und Kerzen aufgestellt. Der Pavillon befindet sich unweit des Jugendzentrums und der Regionalen Schule mit Grundschule Zingst in der Schulstraße. In dieser Straße ereignete sich laut Polizei der Notfall.