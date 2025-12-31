 10.331

Waren selbstgebaute Böller schuld? Seniorin stirbt bei Explosion in Nachbarwohnung

Schwere Explosion in NRW: In Bochum ist in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung am Nordring 37 in die Luft geflogen.

Von Kim Kosiolek

Bei der Explosion wurde ein Fenster völlig zerstört.
Bei der Explosion wurde ein Fenster völlig zerstört.  © 7aktuell.de | Marc Gruber

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erschreckende Vorfall gegen 0.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Nordring 37.

Demnach soll sich die Explosion in einer Erdgeschosswohnung zugetragen haben. Ein Fenster wurde dabei komplett zerstört.

Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

Besonders tragisch: In einer Nachbarwohnung musste eine 70-Jährige reanimiert werden. Leider verstarb sie kurz darauf im Krankenhaus.

Bisher ist unklar, ob sie wegen eines medizinischen Notfalls oder aufgrund der Explosion verstorben ist.

Auch die Ursache für die Denotation ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die 48-jährige Bewohnerin der Wohnung sowie ihr 46-jähriger Besuch aus Herne wurden vorläufig festgenommen. Sie blieben unverletzt. Ersten Informationen vom Unglücksort zufolge könnten selbstgebaute Böller der Grund für die Detonation gewesen sein.

Titelfoto: 7aktuell.de | Marc Gruber

