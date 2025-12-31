Waren selbstgebaute Böller schuld? Seniorin stirbt bei Explosion in Nachbarwohnung

Bochum - Schwere Explosion in NRW : In Bochum ist in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung in die Luft geflogen.

Bei der Explosion wurde ein Fenster völlig zerstört. © 7aktuell.de | Marc Gruber

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erschreckende Vorfall gegen 0.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Nordring 37.

Demnach soll sich die Explosion in einer Erdgeschosswohnung zugetragen haben. Ein Fenster wurde dabei komplett zerstört.

Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

Besonders tragisch: In einer Nachbarwohnung musste eine 70-Jährige reanimiert werden. Leider verstarb sie kurz darauf im Krankenhaus.

Bisher ist unklar, ob sie wegen eines medizinischen Notfalls oder aufgrund der Explosion verstorben ist.

Auch die Ursache für die Denotation ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.