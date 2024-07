23.07.2024 13:47 Warnhinweis übersehen: Transporter fährt sich in Unterführung fest

In Linsengericht hat sich am Montag ein Transporter in der Unterführung der A66 komplett festgefahren. Die Polizei und der Abschleppdienst mussten helfen.

Von Marc Thomé

Main-Kinzig-Kreis - Das ist dumm gelaufen: Weil er das entsprechende Warnschild übersehen hatte, fuhr ein 44 Jahre alter Mann am Nachmittag des gestrigen Montags seinen Transporter in einer Unterführung in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) derart fest, dass es weder vorwärts noch rückwärts ging. Für den Transporter ging es weder vor noch zurück. © Polizeipräsidium Südosthessen Dem Fahrer blieb somit nichts anderes übrig, als die Polizei zu informieren. Allerdings erwies sich auch die Bergung als weitaus schwieriger als zunächst gedacht. Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag sagte, wollte der 44-Jährige gegen 17 Uhr die Durchfahrt unter der A66 mit seinem Transporter passieren. Dort befindet sich an der Decke eine Gerüstkonstruktion, die die Durchfahrtshöhe absenkt. Polizeimeldungen Erhöhte Unfallgefahr: Polizei warnt vor liebestollen Rehen Zwar wird darauf per Schild hingewiesen, dies hatte der 44-Jährige aber übersehen. Und tatsächlich: Unter der Konstruktion blieb der Wagen dann stecken. Die hinzugerufene Polizei betrachtete die Lage und musste erst einmal prüfen, ob die Gerüstkonstruktion beschädigt wurde. Erst nach zwei Stunden und vielen Telefonaten - wie der Polizeisprecher sagte - konnte der Transporter dann mit Unterstützung des Abschleppdiensts befreit werden. Dabei wurde der Wagen am Dach beschädigt. Inwieweit die Konstruktion beschädigt wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, müsse noch geklärt werden, schloss der Polizeisprecher.

