Was will er denn damit? 150 Kilo Pyrotechnik bei Durchsuchung entdeckt

Alles in Kürze

In einer Ascherslebener Wohnung wurden 150 Kilo Pyrotechnik entdeckt. (Symbolfoto) © 123RF/infinitumprodux

Am Dienstag durchsuchte die Polizei eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Aschersleben (Sachsen-Anhalt). Zwar war der Bewohner nicht vor Ort, doch die Beamten ließen sich die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen.

Eigentlich suchten sie nach Datenträgern - fanden aber insgesamt 150 Kilogramm legale und illegale Pyrotechnik, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Dabei handelte es sich um Feuerwerkskörper, die der Beschuldigte entweder nicht besitzen durfte, die gar nicht erst zugelassen waren oder die sogar selbst hergestellt wurden.

Ohne Verpackung waren das rund 90 Kilo reiner Sprengstoff. Abgesehen von den Ermittlungen an sich "hatte für die Bewohner des Hauses bei der Menge angelagerten Sprengstoffs ein erhebliches Gefahrenpotenzial bestanden", hieß es weiter.