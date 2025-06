Waschbär-Alarm in Kamin: Feuerwehr rettet putzige Familie

Alles in Kürze

Laut offiziellen Angaben der Feuerwehr hatte es eine kleine Waschbär-Familie unfreiwillig in den Kamin eines Einfamilienhauses in Breckerfeld verschlagen.

In Absprache mit einem örtlichen Tierschutzverein setzte man die Tiere im Anschluss in der Natur aus. Wie lange Mama Waschbär und ihre vier Kinder in dem Kamin gefangen waren, ist nicht bekannt.