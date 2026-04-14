Wegen 1,79 Euro! Ladendiebin muss ins Gefängnis

Nürnberg - Ein kleiner Diebstahl in einem Drogeriemarkt wurde für eine Frau am Nürnberger Hauptbahnhof zum Verhängnis.

Weil eine Frau eine offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie verhaftet. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Polizei mitteilte, klaute die 62-jährige Deutsche am Montagmorgen im Geschäft ein Getränk im Wert von 1,79 Euro und wurde erwischt.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestand.