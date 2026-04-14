Wegen 1,79 Euro! Ladendiebin muss ins Gefängnis
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Nürnberg - Ein kleiner Diebstahl in einem Drogeriemarkt wurde für eine Frau am Nürnberger Hauptbahnhof zum Verhängnis.
Wie die Polizei mitteilte, klaute die 62-jährige Deutsche am Montagmorgen im Geschäft ein Getränk im Wert von 1,79 Euro und wurde erwischt.
Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestand.
Die dabei offene Geldstrafe konnte sie jedoch nicht bezahlen. Stattdessen muss sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen in der JVA Nürnberg verbüßen.
Titelfoto: Bundespolizei