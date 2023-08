16.08.2023 16:35 Wegen defekter Ampel: Polizisten managen über zwei Stunden lang Verkehr

Eine defekte Ampelanlage behinderte am Mittwoch den Verkehr auf der Landstraße 3080 am Abzweig Urbach. Die Polizei regelte in der Folge den Verkehr.

Von Carsten Jentzsch

Urbach/Windehausen - Wegen einer defekten Ampelanlage sprang die Polizei am Mittwoch im Landkreis Nordhausen kurzerhand selbst ein. Die Polizisten regelten den Verkehr an der defekten Ampelanlage. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Beamten mitteilten, behinderte am Morgen eine defekte Ampel den Verkehr auf der Landstraße 3080 am Abzweig Urbach und der Autobahn A38, Anschlussstelle Heringen. Den Angaben nach informierten wartende Verkehrsteilnehmer die Polizei über eine ungewöhnlich lange Wartezeit an der entsprechenden Ampel, wodurch sich bereits ein gefährlicher Rückstau auf die Autobahn gebildet habe. Die Beamten regelten in der Folge über zwei Stunden den Verkehr, bis die Ampelanlage wieder funktionierte.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher