Besoffener Weihnachtsmann fährt Moped und hat Ärger mit der Polizei

Oppach - Ein besoffener Weihnachtsmann hat nun mächtig Ärger mit der Justiz in Sachsen .

Blöd nur: Einer Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland fiel das fehlende Kennzeichen an der Wilhelm-Hoffman-Siedlung auf.

Der Mann, unter dessen Kostüm ein 46-Jähriger steckte, war am Heiligabend gegen 16 Uhr mit einem Moped in Oppach (Landkreis Görlitz) unterwegs.

"Der Deutsche muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten", so die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch.