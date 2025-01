Weil er Handy des Kindes wollte: 28-Jähriger schlägt mit Faust auf Mutter und Sohn ein

Bonn - Unfassbare Szenen in einem Linienbus in Bonn: Dort hat ein 28-Jähriger einen Elfjährigen und dessen Mutter (43) angegriffen, nachdem der Mann versucht hatte, das Handy des Kindes zu rauben. Die Polizei griff schließlich durch!

Die Polizei nahm den 28-Jährigen nach dem mutmaßlichen Raubdelikt fest. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Beamten war der Schüler am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr zusammen mit seiner Mutter in einem Bus der Linie 601 auf dem Venusberg unterwegs, während auch der 28-Jährige als Fahrgast an Bord war.

Wie die Polizei berichtete, soll der Mann dann zunächst eine Frau in dem Linienbus angeschrien haben, ehe er plötzlich das Handy des Elfjährigen entriss, das dieser an einer Kette um seinen Hals gehängt hatte.

Als die Mutter ihrem Sohn daraufhin zur Hilfe eilte, soll der 28-Jährige die Frau und das Kind zu allem Überfluss auch noch mehrfach mit der Faust geschlagen haben.

Der Busfahrer wählte schließlich den Notruf, woraufhin die Polizei ausrückte und den polizeibekannten Tatverdächtigen im Bereich der Bushaltestelle Uniklinikum Hauptpforte stellte.

Einsichtig zeigte sich der 28-Jährige im weiteren Verlauf des Einsatzes allerdings nicht, ganz im Gegenteil.