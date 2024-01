Weil er Zivilcourage zeigte: Mehrere Jugendliche prügeln Mann krankenhausreif

Krefeld - Unfassbare Tat in Krefeld: Weil er Courage gezeigt hatte, ist ein 57-Jähriger von mehreren Jugendlichen angegriffen und derart verletzt worden, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Krefelder (57) wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein Polizeisprecher berichtete am Mittwoch von dem brutalen Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr an der Kreuzung von Steckendorfer Straße/Nördliche Lohstraße zugetragen hatte.

Demnach war der Krefelder mit seiner Frau gerade auf dem Nachhauseweg, als das Paar auf vier Jugendliche aufmerksam wurde, die vor eine Laterne traten und offensichtlich ein Straßenschild abreißen wollten.

Der couragierte Krefelder wollte die Unruhestifter daraufhin zur Rede stellen, die jedoch alles andere als einsichtig reagierten.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen beiden Parteien, den die Ehefrau des 57-Jährigen noch zu schlichten versuchte.

Als einer der Jugendlichen daraufhin auch die Frau bedrohte, stellte sich ihr Mann schützend vor sie - und die Situation eskalierte.