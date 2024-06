17.06.2024 10:48 Weil es ihm ins Fahrrad lief: Radler spuckt verletztem Mädchen (2) ins Gesicht

In Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) hat eine Mutter am vergangenen Wochenende einen ungeheuerlichen Vorfall erlebt. Die Polizei ermittelt!

Von Laura Miemczyk

Monheim - In Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) hat sich am Wochenende eine Szene abgespielt, die fassungslos macht. Nachdem ein Radfahrer dort einem verletzten Kleinkind (2) ins Gesicht gespuckt haben soll, fahndet nun die Polizei nach dem Mann! Der Radler war an der Monheimer Fußgängerzone mit dem Kind (2) zusammengestoßen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Wie ein Sprecher der Beamten am Montagmorgen berichtete, war die Mutter des kleinen Mädchens am Samstagabend (15. Juni) auf der Wache in Monheim erschienen und hatte den ungeheuerlichen Vorfall geschildert. Demnach hatte sie sich kurz zuvor gegen 19.45 Uhr im Bereich der Monheimer Wache am Eingang zum Kaufland aufgehalten, als der bislang unbekannte Radfahrer die dortige Fußgängerzone entlangfuhr. Nach Angaben der Mutter lief das Kind dann plötzlich in den Fahrweg des Radfahrers, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam und der Mann von seinem Zweirad stürzte. Polizeimeldungen Mann holt sich Pizza und wird bewusstlos geschlagen Während das kleine Mädchen leichte Verletzungen davontrug, blieb der Radler augenscheinlich unverletzt - und reagierte unfassbar! So soll er der Zweijährigen unvermittelt ins Gesicht gespuckt haben, ehe er sich in Richtung Ernst-Reuter-Platz entfernte. Kleinkind (2) von Radfahrer bespuckt: Polizei Monheim bittet um Hinweise! Die Mutter des Kindes meldete den Vorfall am Samstag bei der Polizeiwache. Die Beamten leiteten Ermittlungen ein. (Symbolbild) © 123rf/nadisja Die Beamten haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach dem Rüpel-Radler, der folgendermaßen beschrieben wurde: circa 60 bis 70 Jahre alt

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

schlanke Statur

ungepflegtes Erscheinungsbild

trug ein schwarzes Cap, eine schwarz-weiß-karierte Jacke, schwarze Turnschuhe der Marke Nike und einen Ring am Ringfinger der linken Hand

war mit einem silbernen Herrenfahrrad mit schwarzem Lenker unterwegs Wer den Vorfall beobachtet hat, den Mann kennt oder anderweitige sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich jederzeit unter der Telefonnummer 02173/9594-6350 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa