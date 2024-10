"Weisser Riese" auf links: Polizei durchsucht Problemhochhaus nach Sozialbetrügern

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstag einen "Weißen Riesen" im Duisburger Stadtteil Homberg. © Christoph Reichwein/dpa

Auch Mitarbeiter der Ausländermeldestelle und des Jobcenters waren bei der Kontrolle am Dienstag in der Ottostraße vor Ort, teilte Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (48, SPD) am Vormittag mit.

Nach einer ersten Bilanz soll es nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur auch Festnahmen gegeben haben. Insgesamt sei der Einsatz jedoch ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Die Kontrolleure hatten Wohnung für Wohnung in dem Block durchsucht und abgeglichen, wer dort offiziell gemeldet ist.

Das Hochhaus im Stadtteil Homberg gilt schon seit Jahren als Problemzone. Die Logistikfirma DHL hatte das Gebäude mit seinen 320 Wohnungen und 20 Stockwerken zuletzt gar nicht mehr betreten, weil nach Konzern-Angaben Zusteller vor Ort bedroht wurden. Eine halbwegs geordnete Zustellung war zuletzt nur unter Zuhilfenahme eines Sicherheitsdienstes möglich.

Das Gebäude selbst ist in einem völlig verwahrlosten Zustand: Manche Fenster sind kaputt, auf einigen Balkonen türmt sich Gerümpel. Immer wieder werfen Bewohner Mülltüten und andere Abfälle nach draußen.