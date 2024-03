Weißer BMW mit kaputtem Licht in Tatortnähe: Werkzeug in fünfstelligem Wert geklaut

In einem Gewerbegebiet an der B175 stiegen die Täter bei drei Firmen ein und klauten hochwertige Werkzeuge. (Symbolbild) © 123RF/Sergey Lavrentyev

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren die unbekannten Täter im Langenbernsdorfer Ortsteil Niederalbertsdorf im Gewerbegebiet am Glasberg in der Nähe der B175 unterwegs. Sie brachen gewaltsam auf drei Firmengelände ein und durchsuchten mehrere Gebäude sowie einen Container. Schlussendlich nahmen sie mehrere wertvolle Werkzeuge, insbesondere von Hilti.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Der Wert des Diebesgutes soll laut Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.

"Zeugen hatten bereits am zurückliegenden Wochenende und auch in der Tatnacht einen weißen BMW in Tatortnähe stehen sehen, der möglicherweise mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnte. Am Fahrzeug waren tschechische Kennzeichen angebracht, zudem waren den Zeugen Xenon-Scheinwerfer und ein defektes Rücklicht aufgefallen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Im gleichen Zeitraum wie die Einbrüche im Gewerbegebiet wurde auch ein roter VW Passat in Langenbernsdorf aufgebrochen.