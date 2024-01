Noch ein Todesfall! 18-Jähriger stirbt durch Böller-Explosion

Eschlkam - Ein weiterer tragischer Vorfall aus der Silvesternacht: In der Oberpfalz verlor ein 18-Jähriger sein Leben durch einen Feuerwerkskörper.

Ersten Informationen zufolge soll er gegen 1.40 Uhr in Eschlkam im Landkreis Cham einen Böller in ein Kunststoffrohr geworfen haben, um diesen darin explodieren zu lassen.

Der Mann starb durch seine schweren Verletzungen in der Silvesternacht, teilte die Polizei mit.

Zuvor war bereits in Koblenz ein ebenfalls 18-Jähriger durch einen Böller tödlich verletzt worden. Der junge Mann war trotz Reanimation an den Folgen der Explosion gestorben. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten an.

Die Polizei wollte zunächst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall im Stadtteil Rübenach machen.