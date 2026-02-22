Wer hat etwas gesehen? Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof in Gera

Gera - In der Nacht zum Sonntag ist es im Bereich des Hauptbahnhofs Gera zu mehreren strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen.

In der Nacht wurden im Bereich des Geraer Hauptbahnhofs zwei Männer verletzt, einer von ihnen schwer. © Björn Walther/bw.pictures

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Männer von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und mit Stichwunden verletzt. Einer der beiden Geschädigten erlitt schwere Verletzungen.

Beide Männer werden medizinisch versorgt. Weitere Details zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen sind derzeit noch nicht bekannt.