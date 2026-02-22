Wer hat etwas gesehen? Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof in Gera
Gera - In der Nacht zum Sonntag ist es im Bereich des Hauptbahnhofs Gera zu mehreren strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Männer von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und mit Stichwunden verletzt. Einer der beiden Geschädigten erlitt schwere Verletzungen.
Beide Männer werden medizinisch versorgt. Weitere Details zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen sind derzeit noch nicht bekannt.
Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen und die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden.
Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures