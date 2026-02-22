Unglückliches Überholmanöver: Hyundai kracht mit Feuerwehrauto zusammen

Stendal - In Stendal ( Sachsen-Anhalt ) ist am Freitagnachmittag ein Fahrzeug der Feuerwehr bei der Anfahrt zu einem Einsatz verunfallt. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Das Feuerwehrfahrzeug war unter Nutzung von Sonder- und Wegerecht unterwegs. (Symbolfoto) © Holger Hollemann/dpa

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, war ein unaufmerksames Überholmanöver Grund für den heftigen Unfall.

Demnach war ein Kamerad der Feuerwehr gegen 16.30 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Einsatz. In der Scharnhorststraße in Richtung Moltkestraße wollte er dann zwei Autos überholen.

Der 38-jährige Fahrer eines Audi bemerkte das Einsatzfahrzeug und hielt am Fahrbahnrand an. Eine nachfolgende Hyundai-Fahrerin erkannte die Lage jedoch zu spät und versuchte, den Audi zu überholen.

Hierbei übersah sie allerdings den Feuerwehrwagen und krachte mit diesem zusammen. In weiterer Folge wurde der Hyundai gegen den Audi und einen geparkten Ford geschleudert.

Der Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr wurde infolge des Unfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, erklärte ein Sprecher der Polizei. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand zudem jeweils ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.