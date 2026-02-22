Graffiti-Sprayer rastet aus: 38-Jähriger greift Polizei an und wird festgenommen

Leipzig - Ein 38-Jähriger wurde am Samstagmorgen dabei beobachtet, wie er Wände im Leipziger Zentrum-West mit Graffiti beschmierte. Als die Polizei ihn erwischte, rastete der Mann aus.

Neben einem Aufzugsschacht beschmierte er auch eine Hausfassade. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 7.30 Uhr war der 38-Jährige in der Elsterstraße zugange. Dort besprühte er einen Aufzugsschacht und eine Hausfassade mit mehreren Schriftzügen.

Die Tat blieb jedoch nicht unbeobachtet und ein Zeuge rief die Polizei, die den Deutschen wenig später in der Nähe feststellen konnten.

Wie sich herausstellte, war er äußerst unkooperativ.

"Während der polizeilichen Maßnahmen rief der 38-Jährige mehrfach verfassungsfeindliche Parolen, versuchte, einen Beamten mit einem Gegenstand zu bewerfen, und leistete enormen Widerstand gegen die Polizisten am Ort", erklärte Sprecherin Rebecca Leede.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde der Mann vorläufig festgenommen.