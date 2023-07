Wespenstich löst Unfall aus: Fahranfängerin kracht gegen Laterne

Werben - Eine junge Autofahrerin erschreckte sich bei der Autofahrt in Werben ( Landkreis Stendal ) aufgrund einer Wespe - und lenkte deshalb ihr Auto gegen eine Laterne!

Ein Rettungswagen rückte an und behandelte die Fahranfängerin. Dieser wurde jedoch nicht wegen Verletzungen aufgrund des Unfalls, sondern anlässlich des Wespenstichs hinzugerufen.

Das Insekt sei durch das offene Fenster in den Innenraum ihres BMWs gekommen, gab sie gegenüber den Beamten des Polizeireviers Stendal an. Anschließend habe die Wespe sie gestochen.

Am Auto, an der Laterne sowie am Zaun entstand Sachschäden.