WhatsApp-Streit eskaliert komplett: Mann rückt mit Traktor an, dann wird's noch wilder

Bei einer Auseinandersetzung zweier Männer am Mittwoch in Rod an der Weil (Hessen) eskalierte die Situation vollends - mit folgenschweren Auswirkungen.

Von Maximilian Hölzel

Rod an der Weil - Normal streiten kann jeder! Bei einer Auseinandersetzung zweier Männer im hessischen Rod an der Weil (Hochtaunuskreis) hingegen eskalierte die Situation vollends - mit folgenschweren Auswirkungen. Am Mittwochmorgen ereignete sich im hessischen Rod an der Weil (Hochtaunuskreis) ein kurioser Streit zweier Männer. (Symbolfoto) © 123Rf/lutsenko Wie die Polizei berichtet, kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem heftigen Streit der beiden Männer, nachdem sich diese offenbar im Laufe der Nacht heiße Diskussionen über WhatsApp geliefert hatten.

Die Lage gipfelte schließlich darin, dass sich der 43-Jährige auf den Weg zur Wohnung des 47 Jahre alten Beteiligten machte und vor Ort dessen Tür gewaltsam öffnete. In der Wohnung soll er anschließend seinen Kontrahenten mehrfach geschlagen und dabei verletzt haben. Polizeimeldungen Männer tappen in Falle: Sie werden k. o. geschlagen, misshandelt und ausgesetzt! Nachdem der Angreifer kurze Zeit später verschwunden war, schmiedete der 47-Jährige Pläne für seinen ausgeklügelten Gegenangriff. Dabei kam er auf die glorreiche Idee, mit seinem Traktor in den Eingangsbereich der Wohnung seines Streitpartners hineinzubrettern und dies setzte er entsprechend auch in die Tat um. Mithilfe des Einsatzes seines Treckers zerstörte er also besagten Wohnungseingang. Um ein Haar hätte er zudem seinen 43-jährigen Rivalen schwer verletzt, hätte jener sich nicht gerade noch gerettet. Einer der beiden Streithähne wurde später in eine Psycho-Klinik transportiert Die Polizei musste letzten Endes eingreifen und leitete später auch Strafverfahren gegen die beiden Männer ein. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Im Anschluss gingen die beiden Widersacher erneut körperlich aufeinander los. Erst als ein unbeteiligter Zeuge hinzukam, ließen die Streithähne letztlich voneinander ab. Wer weiß, wie weit die beiden Männer ihre Privatfehde sonst noch getrieben hätten. Die inzwischen alarmierte Polizei trennte die zwei danach komplett und nahm den 47-Jährigen sogar fest. Er sei offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und brachten ihn in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. Polizeimeldungen Hamburger stirbt an Bahnhof Stade: Obduktionsergebnis ist eindeutig Gegen beide Männer wurden in der Folge mehrere Strafverfahren wegen diverser Delikte eingeleitet. Hoffentlich haben sich die beiden mittlerweile wenigstens einigermaßen beruhigt.

