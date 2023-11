Wieder Autos beschädigt: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

Zwickau/Wilkau-Haßlau - In Zwickau wurden schon wieder Autos beschädigt und auch in Wilkau-Haßlau wurde ein Audi zerkratzt.

In Zwickau wurden ein Audi und ein Fiat beschädigt und auch in Wilkau-Haßlau wurde ein Audi zerkratzt. (Symbolbild) © 123 RF/ Nattapong Sirilappanich

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter im Zwickauer Ortsteil Eckersbach zu. Zwischen 14.30 Uhr am Samstagnachmittag und 9.30 Uhr am Sonntag wurden ein grauer Audi A3 und ein blauer Fiat Punto beschädigt, die auf dem Baikunurweg geparkt waren.

An dem Audi wurde der Lack auf der Fahrerseite zerkratzt und bei dem Fiat wurde ein Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2200 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen die möglichen Verursacher aufgefallen sind. Hinweise nimmt das Revier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.

In Wilkau-Haßlau wurde dagegen ein grauer Audi A7 auf der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt. Die Täter machten sich zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 12 Uhr am Sonntagmittag an dem Fahrzeug zu schaffen. Der Audi war in dem Zeitraum an der Schneeberger Straße/B93 im Bereich der Friedhofstraße und der Karl-Liebknecht-Straße geparkt. In diesem Fall liegt der entstandene Schaden bei rund 3000 Euro.

Es werden ebenfalls Zeugen gesucht, denen verdächtige Personen im genannten Zeitraum an der Schneeberger Straße aufgefallen sind. Hinweise werden vom Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 entgegengenommen.