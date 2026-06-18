Wiederholungstäter überfällt Geschäft: Polizei lässt Handschellen klicken

Bernburg - Am Freitag überfiel ein Mann ein Geschäft im Salzlandkreis und war seitdem auf der Flucht. Die intensive Polizeiarbeit zahlte sich jetzt aus.

Im Salzlandkreis wurde ein Ladendieb (44) festgenommen. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Bereits am 12. Juni hielt sich der Tatverdächtige gegen 12.30 Uhr einem Geschäft in Bernburg (Sachsen-Anhalt) auf und tat so, als würde er seinen Einkauf regulär zahlen wollen.

Als die Kassiererin die Kasse öffnete, schubste er sie gewaltsam nach hinten, griff in die Schublade und machte sich mit seiner Beute von etwa 1000 Euro aus dem Staub.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mitteilte, sichteten die Beamten sofort die Aufnahmen einer Überwachungskamera und konnten den Gauner als einen polizeibekannten 44-jährigen Deutschen aus Köthen identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ordnete daraufhin eine Festnahme und einen Durchsuchungsbeschluss an. In der Wohnung des 44-Jährigen konnte dann ein Großteil seiner Beute aufgefunden werden.