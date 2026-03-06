Wilde Verfolgungsjagd ohne Führerschein: Motorradfahrer (21) kracht in Polizeiwagen

Dachau - Eine waghalsige Verfolgungsfahrt hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstag mit der Polizei in Dachau geliefert. Anschließend versuchte er, vor den Beamten zu Fuß zu fliehen.

Der Mann versuchte, vor den Beamten zu fliehen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 21-Jährige sei gegen 21 Uhr mit seiner Maschine über mehrere rote Ampeln gerast, habe andere Fahrzeuge mit gefährlichen Manövern überholt und sei schließlich gegen einen Streifenwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Polizeiauto versuchte der Mann, zu Fuß zu fliehen, wurde aber von den Beamten eingeholt und festgenommen.

Die Beamten hatten mit dem Polizeiwagen dem Motorradfahrer die Straße versperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 21-Jährige bei dem Unfall unverletzt.

Zuvor hatten Beamte versucht, den Motorradfahrer zu kontrollieren, da er immer wieder stark beschleunigt und sich durch den Verkehr geschlängelt hatte.