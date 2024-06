Wildschwein-Alarm in Rodgau: Doch vor Ort schmunzeln die Polizisten

Die Sichtung eines vermeintlichen Wildschweins löste am Samstagmorgen einen Polizeieinsatz in Rodgau-Hainhausen aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein entlaufenes Hausschwein im südhessischen Egelsbach für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Daher waren die Beamten in Sachen Schweine-Angelegenheiten sensibilisiert, als am zurückliegenden Samstag in den Morgenstunden ein Anwohner aus Rodgau-Hainhausen telefonisch ein vermeintliches Wildschwerin auf dem Kinderspielplatz in der Wasserfallstraße meldete.

"Merkwürdig sei nur, dass sich das Schwein völlig regungslos verhalte", gab ein Sprecher die weiteren Angaben des Zeugen am heutigen Montag wieder.

Die Beamten mutmaßten demnach zunächst, dass das Tier krank sein könnte. Sie rieten dem Hinweisgeber dringend, einen großen Abstand zu dem angeblichen Schwein einzuhalten.

Zugleich wurde eine Polizeistreife zu dem Spielplatz in Rodgau-Hainhausen entsandt.