Winterdienst gerät ins Schleudern und prallt gegen Wohnhaus: Hoher Sachschaden

Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) - Am Samstagabend hat ein Unfall mit einem Winterräumfahrzeug in Neuhaus am Rennweg erhebliche Schäden verursacht.

Ein Unimog des Winterdienstes beschädigte am Samstagabend in Neuhaus am Rennweg ein Wohnhaus erheblich, verletzt wurde niemand. © Landespolizeiinspektion Saalfeld

Gegen 19 Uhr verlor der 22 Jahre alte Fahrer eines Unimogs in der Mittelbergstraße auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Räumwagen geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen ein Wohnhaus.

Durch den Aufprall wurde das Gebäude deutlich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Auch das Winterdienstfahrzeug selbst trug erhebliche Schäden davon.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand.