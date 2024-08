02.08.2024 16:29 864 22-Jähriger bricht in Wohnung ein - und verhindert damit Schlimmeres!

Von Eric Mittmann

Lutherstadt Wittenberg - Einbruch in eine Wohnung an der Nordstraße in Wittenberg! In diesem Fall machte der 22-jährige "Täter" jedoch alles richtig. Der 22-Jährige hatte die Tür aufgebrochen, um sich Zutritt zu verschaffen. (Symbolbild) © sementsovalesia/123RF Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann Donnerstagnacht gegen 23 Uhr einen fast vier Zentimeter hohen Wasserstand im gemeinsamen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße bemerkt. Kurz darauf stellte er fest, dass das Wasser aus der darüberliegenden Wohnung stammte, von dort in großen Mengen herunterlief. Der 22-Jährige versuchte es zunächst mit Klingeln und Klopfen, allerdings vergebens. Aus der Wohnung kam keine Reaktion, stattdessen vernahm er nur weiteres Plätschern. Auch diverse Notfallnummern konnten ihm nicht weiterhelfen. Er entschied schließlich, dass es sich um eine Notlage handelt und brach die Wohnungstür auf. In der Wohnung stellte er fest, dass ein unbekannter Täter mehrere Abflüsse verstopft und die Wasserhähne geöffnet hatte. Polizeimeldungen Versuchtes Tötungsdelikt nahe Leipzig: Mutmaßlicher Angreifer festgenommen Laut Polizei entstand ein nicht unerheblicher Wasserschaden. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter eingeleitet. Gleichzeitig müsse jedoch auch der Einbruch in die Wohnung durch den 22-Jährigen strafrechtlich geprüft werden, hieß es.

