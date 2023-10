19.10.2023 13:15 Wohnmobil-Fahrer festgenommen: Neun Personen auf engstem Raum eingeschleust!

Am Donnerstagmorgen hat die Bundespolizei in Görlitz einen Schleuser festgenommen, der in einem Wohnmobil neun Flüchtlinge transportierte.

Von Malte Kurtz

Görlitz - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in Görlitz ein Wohnmobil gestoppt, in dem neun indische Flüchtlinge unter lebensbedrohlichen Umständen eingeschleust wurden. Dieses Ford-Wohnmobil wurde am Donnerstagmorgen gestoppt. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Am Donnerstagmorgen wurde der serbische Fahrer (49) eines Wohnmobils auf der Görlitzer Stadtbrücke aus dem Verkehr gezogen, teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Mittag mit. Insgesamt neun indische Insassen hatte der Schleuser an unterschiedlichen Stellen in seinem Ford versteckt. Veröffentlichte Bilder zeigen dabei, auf welch engem Raum die insgesamt neun Personen über die Grenze geschleust worden sind. Polizeimeldungen 38-Jähriger öffnet Brief und klagt plötzlich über Unwohlsein: Wohnhaus evakuiert Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und vernommen. Auf engstem Raum wurden neun Inder eingeschleust. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Der Schleuser wurde vorläufig festgenommen. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Seit Mitternacht registrierte die Bundespolizei bereits 30 unerlaubte Einreisen.

