Wohnungsbrand: Feuerwerk verstärkt Flammen, Bewohner schwer verletzt

Erfurt - Am Dienstagabend hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Moskauer Platz in Erfurt einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Moskauer Platz im Einsatz. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Gegen 18.30 Uhr war in einer Dachgeschosswohnung eines fünfstöckigen Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannte auch in der Wohnung gelagertes Silvesterfeuerwerk ab.

Der 23-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung musste von Einsatzkräften über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Er erlitt schwere Verbrennungen und wurde in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Zudem erlitten zwei weitere Hausbewohner leichte Verletzungen durch Rauchgase. Mehrere Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, da es zu starker Rauchentwicklung sowie zu umfangreichen Löscharbeiten kam.

Durch das Feuer sowie durch Löschwasser entstanden erhebliche Schäden. Einige Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter kamen vorübergehend bei Bekannten unter.