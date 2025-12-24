Wohnungsbrand: Feuerwerk verstärkt Flammen, Bewohner schwer verletzt
Erfurt - Am Dienstagabend hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Moskauer Platz in Erfurt einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.
Gegen 18.30 Uhr war in einer Dachgeschosswohnung eines fünfstöckigen Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannte auch in der Wohnung gelagertes Silvesterfeuerwerk ab.
Der 23-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung musste von Einsatzkräften über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden.
Er erlitt schwere Verbrennungen und wurde in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Zudem erlitten zwei weitere Hausbewohner leichte Verletzungen durch Rauchgase. Mehrere Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, da es zu starker Rauchentwicklung sowie zu umfangreichen Löscharbeiten kam.
Durch das Feuer sowie durch Löschwasser entstanden erhebliche Schäden. Einige Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter kamen vorübergehend bei Bekannten unter.
Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens einen hohen fünfstelligen Betrag beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine kriminalpolizeiliche Brandortuntersuchung soll klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
