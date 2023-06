25.06.2023 20:00 Würgeschlange in Wien: Polizei macht ungewöhnlichen Fund!

Einsatzkräfte der Polizei in Wien machten am Freitag eine kuriose Entdeckung, als sie in einem Gebüsch eine 1,5 Meter lange Königspython auffanden.

Von Malte Kurtz

Wien - Unweit einer Reitschule fanden Einsatzkräfte der Wiener Polizei am Freitagvormittag eine 1,5 Meter lange Königspython in einem Waldstück. Ein Beamter der Wiener Polizei hält die Königspython nach erfolgreicher Rettung in den Händen. © -/LPD WIEN/APA/dpa Gegen 10 Uhr machten die österreichischen Beamten die ungewöhnliche Entdeckung im westlichen Wiener Stadtteil Hernals, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag mit.

Von einem angrenzenden Parkplatz aus wurden die Polizisten auf die Würgeschlange aufmerksam, die normalerweise im deutschen Nachbarland nicht in freier Wildbahn vorzufinden ist. Infolge einer schnellen Recherche war dann auch schnell klar, mit was für einer Schlangenart man es hier zu tun hatte. Die Königspython reagierte während des gesamten Einsatzes dabei keineswegs aggressiv oder versuchte zu flüchten. Laut Polizeiangaben handelte es sich um ein ausgesetztes Jungtier der in Afrika heimischen Schlange, welches geschwächt und unterkühlt zurückgelassen wurde. Die Beamten konnten das 1,5 Meter lange Reptil schließlich gefahrlos aufnehmen. Die junge Königspython wurde anschließend der Tierrettung übergeben.

Titelfoto: -/LPD WIEN/APA/dpa