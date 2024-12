Alarm im Zirkus: Artistin sexuell belästigt, Schläge gegen 16-Jährigen

Würzburg - Eine 27-jährige Frau wurde sexuelle belästigt, ein Jugendlicher mit Faustschlägen traktiert - im Mitarbeiterbereich eines in Würzburg gastierenden Circus löste ein junger Mann am gestrigen zweiten Weihnachtsfeiertag Tumult aus.

Die Polizei rückte zu einem Circus in der Würzburger Innenstadt aus, nachdem es dort zu einem sexuellen Missbrauch und einer Attacke gekommen war. (Symbolbild) © Montage: 123RF/brians101, Frank Rumpenhorst/dpa

Der 18-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr auf dem Circus-Gelände in der Würzburger Innenstadt auf, wie die Polizei in Unterfranken am heutigen Freitag mitteilte.

"Zunächst berührte der Tatverdächtige eine 27-jährige Artistin unsittlich an der Brust und machte ihr gegenüber obszöne Gesten", erklärte ein Sprecher.

Im Anschluss drang der junge Mann in einen Wohnwagen ein, er "entwendete dort Wertgegenstände für mehrere hundert Euro", hieß es weiter.

Auf diesen Diebstahl wurde ein 16-Jähriger aus dem Kreis der Schausteller aufmerksam. Er stellte den Kriminellen, woraufhin dieser den Jugendlichen mit mehreren Faustschlägen traktierte.