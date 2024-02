YouTuber konsumiert Drogen im Livestream, dann kommt die Polizei

Dörzbach - Nachdem ein 24-jähriger YouTuber während eines Livestreams am Mittwoch in Dörzbach (Hohenlohekreis) Drogen konsumiert hatte, bekam er Besuch von der Polizei .

Der Mann wehrte sich erheblich gegen den Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Zeuge rief gegen 23 Uhr die Polizei, teilten die Beamten mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete die sofortige Durchsuchung der Wohnung an.

Der 24-Jährige wehrte sich erheblich gegen die Maßnahmen und verletzte einen Polizisten leicht.

Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Nach dpa-Informationen soll der 24-Jährige in seinem Livestream Drogen aus einer Pfeife geraucht haben. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.