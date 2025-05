Zahl der Drohungen wächst: Schulen in Sachsen-Anhalt immer häufiger im Visier

Magdeburg - Die Polizei hat in den vergangenen Jahren eine steigende Zahl von Drohungen gegen Schulen in Sachsen-Anhalt erfasst.

Alles in Kürze

In Sachsen-Anhalt wurden in diesem Jahr insgesamt sechs Personen als Beschuldigte oder Tatverdächtige im Zusammenhang mit Drohungen gegen Schulen registriert. Um abschließende Daten handele es sich noch nicht, betonte ein LKA-Sprecher.

Und auch für dieses Jahr zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab. Zum Stichtag 30. Mai seien 19 Fälle in der polizeilichen Eingangsstatistik erfasst worden. Davon entfielen allein elf auf den Monat Mai – bundesweit hatte es eine Welle von Drohmails gegen Schulen gegeben.

Dabei muss es sich nicht immer um Bombendrohungen handeln – die Polizei erfasst diese Drohungen unter der Bezeichnung "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten am Tatort Schule".

Auch in den Vorjahren ergab sich das Bild, dass die Drohenden in der Regel selbst Schüler sind. Unter den Tatverdächtigen waren im vergangenen Jahr zwei Mädchen, die anderen waren Jungen oder Männer.

Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei 75 Prozent, wie das LKA weiter mitteilte, in den Vorjahren war sie mit zwischen 83,3 und 93,8 Prozent höher ausgefallen.

Im Mai gab es bundesweit mehrere Drohmails gegen Schulen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Vor rund einer Woche hatten bundesweit zahlreiche Schulen Drohmails erhalten. In Thüringen waren es laut Polizei 36, in Nordrhein-Westfalen 285, in Rheinland-Pfalz mehr als 50.

Laut LKA in Mainz war in den Mails behauptet worden, dass eine Bombe platziert worden sei, die zu einem bestimmten Zeitpunkt explodieren werde.

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg erklärte: "Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um ein bundesweites Phänomen handelt und identische E-Mails an weiteren Schulen eingingen."

Von einer Ernsthaftigkeit der Androhungen sei aktuell nicht auszugehen.