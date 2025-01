Zehn Delikte bei Komplexkontrolle in Chemnitz

Chemnitz - Rund 50 Polizisten führten am gestrigen Dienstag in der Chemnitzer City eine Komplexkontrolle durch und stellten dabei zehn Gesetzesverstöße fest.

Die Polizei führt regelmäßig Komplexkontrollen in der Chemnitzer Innenstadt durch. (Archivbild) © Harry Härtel

Wie die Beamten mitteilten, handelt es sich dabei hauptsächlich um Betäubungsmitteldelikte und ausländerrechtlicher Verstöße.

Unter anderem wurde ein 30-jähriger Tunesier am Nachmittag gestellt. Er wird verdächtigt, an der Bahnhofstraße eine geringe Menge Cannabis an einen 25-Jährigen verkauft zu haben.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Griechen, der an der Zentralhaltestelle mutmaßlich ebenso mit Cannabis gehandelt habe.

Weitere Drogen-Delikte stellten die Einsatzkräfte in der Richard-Möbius-Straße fest: Zwei Tatverdächtige (26, 29) sollen auch Gras verkauft haben. Bei dem Jüngeren fanden die Polizisten unter anderem rund 100 Gramm in Konsumeinheiten verpacktes Haschisch.

Sie stellten die Drogen sicher. Gegen die vier mutmaßlichen Dealer wird wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.



Darüber hinaus erhielt ein 35-jähriger Deutscher Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz. Er hatte ein verbotenes Messer und geringe Mengen Methamphetamin dabei.