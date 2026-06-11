Zehnjährige schlagen auf Mädchen ein: Vater von Jungen landet im Knast

Meißen - In Meißen sind am Mittwochnachmittag Kinder in Streit geraten - als die Polizei eintraf, klickten kurz darauf die Handschellen.

Nach einem Streit unter Kindern wurde der Vater eines Jungen festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/mehaniq

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, haben zwei zehnjährige Jungen am Mittwochnachmittag auf der Schützenstraße drei zwölfjährige Mädchen belästigt sowie mit Gegenständen beworfen und geschlagen.

Die alarmierten Beamten trafen kurz darauf am Einsatzort ein, nahmen den Sachverhalt auf und übergaben die Kinder anschließend zu ihren Eltern.

Im Zuge der Maßnahmen stellten die Polizisten fest, dass gegen den Vater eines der Jungen ein Haftbefehl bestand.