Zehntausende Euro Schaden: Falsche Handwerker beklauen Rentner im Vogtland

Markneukirchen/Adorf - Betrüger-Alarm im Vogtland ! Falsche Handwerker haben sich das Vertrauen von Rentnern erschlichen, deren Wohnungen betreten und die Senioren gnadenlos bestohlen. Der Schaden geht in die Zehntausende. Die Polizei sucht Zeugen und warnt wiederholt vor dieser Betrügermasche.

Die Polizei warnt: Falsche Handwerker sind derzeit im Vogtland unterwegs. (Symbolbild) © 123RF/rido

Am Mittwochnachmittag klingelte ein Mann an der Tür einer älteren Dame in Markneukirchen - der Unbekannte gab sich als Handwerker aus.

"Während er die Dame in ein Gespräch verwickelte, begab sich ein zweiter unbekannter Täter in eine andere Räumlichkeit der Wohnung", so ein Polizeisprecher.

Nachdem die vermeintlichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten, stellte die Rentnerin fest, dass zahlreiche Wertgegenstände fehlten! "Der entstandene Gesamtstehlschaden wird mit 28.500 Euro beziffert", heißt es von der Polizei.

Kurz zuvor hatten zwei Unbekannte mit der gleichen Masche ein Rentner-Pärchen in Adorf (wenige Kilometer von Markneukirchen entfernt) abgezockt.

Sie betraten die Wohnung des Ehepaars, einer der Täter verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch, während sein Komplize eine Münzsammlung im Wert von 2000 Euro entwendete.