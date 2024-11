Zerrissene Kleidung auf Feldweg gefunden: Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Am Großen Bruch - Nach dem mysteriösen Fund von verschmutzten Kleidungsstücken in der Börde sucht die Polizei nach Hinweisen zu einem möglichen Verbrechen.

Das Oberteil ist einmal komplett durchgerissen, was die Beamten stutzig gemacht hat. © Polizeiinspektion Magdeburg

An einem Feldweg im Ort Am Großen Bruch (Sachsen-Anhalt) nahe Gunsleben entdeckte ein Zeuge am vergangenen Dienstag etwas Seltsames.

Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Freitag mit.

Die Person fand zwei Kleidungsstücke: ein helles Kapuzensweatshirt der Marke Puma und eine graue Jogginghose der Marke Umbro.

Außerdem ein Paar weiße Sportschuhe der Marke DooDogs in Größe 43.