Zeuge entdeckt Einbrecher in Laube: Bei der Festnahme stellt sich Interessantes heraus

Der Mann war am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr Am Stadtgarten in Görlitz unterwegs, als ihm plötzlich Licht und eine Person in einer Gartenlaube auffielen.

Weil der Zeuge die Eigentümerin kannte, rief er diese kurzerhand an und fragte nach. Die Frau wusste jedoch nichts von der Nutzung ihrer Laube, sodass sofort die Beamten des örtlichen Reviers alarmiert wurden.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie einen 41 Jahre alten Polen vor, der sich gerade etwas zu Essen zubereitet hatte und auf dem Sofa lag.

Der Mann war wohnungslos und hatte vor, illegal in der Laube, in die er durch das Fenster eingestiegen war, zu übernachten. "Bei der Überprüfung des ungebetenen Gastes stellte sich heraus, dass sich dieser keine Sorgen um seinen Schlafplatz machen musste", so die Polizei Görlitz in der Mitteilung am Mittwoch.