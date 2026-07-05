Rettung endet in Polizeieinsatz: 17-Jähriger geht auf Sanitäter los

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In der Nacht zu Sonntag musste in Zörbig ein 17-Jähriger medizinisch versorgt werden. Dann ging der Teenager plötzlich auf die Rettungskräfte los.

Von Eric Mittmann

Zörbig - Unschönes Ende eines Veranstaltungsbesuchs: In der Nacht zu Sonntag musste in Zörbig ein 17-Jähriger medizinisch versorgt werden. Dann ging der Teenager plötzlich auf die Rettungskräfte los.

Die Rettungskräfte wollten dem Jugendlichen nur helfen, dann ging er sie plötzlich an. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte wollten dem Jugendlichen nur helfen, dann ging er sie plötzlich an. (Symbolbild)  © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Retter gegen 1.35 Uhr zu einer Veranstaltung gerufen worden, um sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Der 17-Jährige soll sich dabei jedoch auffällig gezeigt haben und später sogar die Sanitäter angegangen sein.

Erst hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Teenager beruhigen.

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Nachdem seine Behandlung abgeschlossen war, verließ der Jugendliche den Ort. Dabei soll er nochmals mit der Faust gegen den Rettungswagen geschlagen haben, wodurch eine leichte Delle entstand.

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen den 17-Jährigen eingeleitet, gegen den zudem ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Titelfoto: amitdnath/123RF

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