11.02.2025 11:47 Zeugen gesucht! Täter reißt Bar-Besucher Rolex vom Handgelenk und schubst ihn

Von Frederick Rook

Köln - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Köln ein 52-jähriger Mann in einer Gaststätte überfallen worden. Die Täter türmten mit einer hochpreisigen Armbanduhr. Nach dem Überfall in einer Gaststätte an der innerstädtischen Mathiasstraße sucht die Kölner Polizei nun dringend Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die örtliche Polizeibehörde am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen etwa 3 Uhr vor dem Tresen des Lokals an der innerstädtischen Mathiasstraße. Einer der Angreifer soll den Geschädigten dabei überfallartig gepackt und dann seine Rolex vom Handgelenk gerissen haben. Das Opfer beschrieb den Mann als etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen und kräftigen Bartträger, der zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt anhatte. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Polizeimeldungen International gesuchter Sexualstraftäter am Frankfurter Flughafen geschnappt! Gemeinsam mit seinem circa 30 bis 35 Jahre alten, 1,70 bis 1,75 Meter großen, "asiatisch" wirkenden und ebenfalls dunkelhaarigen Komplizen, habe der Räuber sein Opfer dann zu Boden geschubst und sei geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 sucht nun dringend nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

