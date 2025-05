Vermummte Räuberbande überfällt Jugendliche auf Heimweg nach Birkenfest

Colditz - In der Nacht auf Samstag ist eine Gruppe von Jugendlichen in Colditz- Zschadraß durch eine gleichaltrige, vermummte Räuberbande überfallen und angegriffen worden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, um den Dieben auf die Schliche zu kommen.

Die Angreifer verbargen ihre Gesichter, um nicht erkannt zu werden. (Symbolbild) © 123rf/vectorup

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 0 Uhr und 1.15 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Birkenfest in Colditz, als sie in Zschadraß auf vier männliche Gleichaltrige trafen.

Zunächst hatten sich die Jugendlichen untereinander unterhalten, bis der mutmaßliche Anführer der Jugendbande einem der auf dem Heimweg befindlichen 14-Jährigen plötzlich Gewalt androhte und sein Smartphone verlangte. Der Jugendliche rückte sein Handy jedoch zunächst nicht raus, woraufhin er von dem Heranwachsenden getreten und geschlagen wurde. "Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

Schließlich gab der 14-Jährige doch nach und händigte sein iPhone sowie sein restliches Bargeld aus.