Zeugen melden kuriose Beobachtung: Junger Mann fährt auf glühenden Felgen

Engelskirchen - Im Oberbergischen Engelskirchen hat ein betrunkener Autofahrer (24) am Sonntag für gehöriges Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Zeugen alarmierten die Polizei !

Die Felgen waren nach der Chaos-Fahrt völlig ramponiert. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Beamten am Montag berichtete, war der 24-Jährige am späten Abend gegen 22.20 Uhr über die Hauptstraße in Engelskirchen-Ründeroth Richtung Gummersbach gefahren, wobei er die Aufmerksamkeit von mehreren Verkehrsteilnehmern auf sich lenkte.

So war der junge Mann ohne Vorderreifen und nur auf den Felgen unterwegs gewesen, was zu einer solchen Belastung führte, dass die Felgen bereits rot glühend aufleuchteten!

Kurz hinter der Aggerbrücke war die kuriose Fahrt dann allerdings vorbei, denn der Fahrer geriet auf den linksseitigen Gehweg, wo der Wagen aufsetzte und schließlich liegen blieb.

Für den 24-Jährigen war das jedoch offensichtlich kein Grund, an Ort und Stelle zu bleiben und auf die Polizei zu warten. Stattdessen ergriff der Gummersbacher kurzerhand zu Fuß die Flucht.

Allerdings hatte er die Rechnung ohne einen couragierten Zeugen gemacht, der dem Chaos-Fahrer ohne lange zu fackeln folgte, sodass die Polizei den Flüchtigen wenig später aufgreifen konnte.