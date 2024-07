Zeugin schlägt wegen heftig streitender Nachbarn Alarm: Vor Ort staunt die Polizei nicht schlecht

Eine Zeugin hatte die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus in Brühl alarmiert. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie ein Sprecher der Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Donnerstag berichtete, hatte das Paar sich am vergangenen Sonntagabend derart laut in seiner Wohnung gestritten, dass eine aufmerksame Zeugin gegen 18 Uhr die Beamten hinzurief.

Nur wenig später trafen die Ordnungshüter am Ort des Geschehens ein, klopften an der betroffenen Wohnungstür und machten auf sich aufmerksam, doch niemand reagierte.

Im Schloss steckte allerdings ein Schlüssel, den die Beamten schließlich umdrehten, die Räumlichkeiten betraten - und nicht schlecht staunten!

In der Wohnung trafen sie nämlich nicht nur das zerstrittene Paar an, sondern stießen zudem auf mehrere Hundert Cannabispflanzen sowie die zugehörigen Aufzucht-Zelte und -Boxen.