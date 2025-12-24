Zigarettenautomat gesprengt: Stecken zwei Jugendliche dahinter?

Plauen - In der Nacht zum Mittwoch wurde in Plauen ( Vogtland ) ein Zigarettenautomat gesprengt.

Wer hat in der vergangenen Nacht ebenfalls etwas zu der Tat beobachtet? (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Vorfall kurz nach Mitternacht von einem Anwohner der Pausaer Straße gemeldet.

Nachdem er durch einen lautstarken Knall aufgeschreckt wurde, konnte er beim Blick aus dem Fenster zwei Personen wahrnehmen, die sich in der Nähe des Automaten aufhielten.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Plauen konnten in unmittelbarer Nähe zwei Jugendliche feststellen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, wird derzeit noch geprüft.

Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.