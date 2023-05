Zigarettenautomat in Bremen gesprengt: Polizei bittet um Hinweise

Bremen - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Zigarettenautomaten in Bremen-St. Magnus gesprengt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und spricht eine eindringliche Warnung aus.

Die Polizei Bremen fahndet nach den Tätern und spricht eine eindringliche Warnung vor der Verwendung oder Herstellung illegaler Böller aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Anwohner hatten gegen 4.05 Uhr in der Straße "An Rauchs Gut" einen lauten Knall gehört und in dessen Folge eine starke Rauchwolke aufsteigen sehen.

Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört und aus der Verankerung gerissen. Teile des Automaten flogen nach Polizeiangaben teils mehrere Meter durch die Luft.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer gehandelt haben, die über einen Spielplatz flüchten konnten.

Die Polizei Bremen teilte in einer Meldung am Montagvormittag mit, dass diese Zigaretten und Bargeld gestohlen hätten.

Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.